Оператор РЭБ ВС РФ о борьбе с дронами ВСУ под Угледаром: "Стоит сбить одного, как другие вылетают бить тебе #бучку"

Российские захватчики жалуются на невозможность противодействовать украинским дронам под Угледаром.

Об этом в Telegram пишет оператор РЭБ армии РФ с позывным "Коксом", передает Цензор.НЕТ.

Он рассказывает, что его привлекли к борьбе с дронами в Угледаре.

"Выходим ночью на позицию, подходим к ней. Что мы слышим? Свист #бучего снаряда. Что мы делаем? #бало в землю, как страусы. Работали ли мы с дронобойкой? Нет. В общем пошли назад", - рассказал он.

Оккупант говорит, что оптимальная дистанция для работы заставила их выбирать позицию прямо на глазах ВСУ.

"Другие позиции не подходят по разным причинам. Более того все это время в небе стаи летающих ублюдков, за всем этим наблюдающих, разных моделей.

Думаете что-нибудь изменилось ночью? Удавалось больше вести наблюдение за происходящим в небе. Из того, что я могу выделить:



- некоторые дроны прошиты на других диапазонах;

- налажена схема замены дронов с пустым и полным зарядом батареи;

- скорость обнаружения и последующее поражение впечатляет", - отмечает оккупант.

Он рассказал, что каждый его выход сопровождался минометным обстрелом со стороны ВСУ.

В заключении он заявил, что необходимы более серьезные средства радиоэлектронного подавления БПЛА, а узконаправленные лучи дронобойок бесполезны.

"Стоит накрыть одну птицу, как другие вылетают бить тебе #бучку, причем работают они в разных диапазонах, а некоторые по программе летают", - добавил захватчик.

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