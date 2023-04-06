Оператор РЭБ ВС РФ о борьбе с дронами ВСУ под Угледаром: "Стоит сбить одного, как другие вылетают бить тебе #бучку"
Об этом в Telegram пишет оператор РЭБ армии РФ с позывным "Коксом", передает Цензор.НЕТ.
Он рассказывает, что его привлекли к борьбе с дронами в Угледаре.
"Выходим ночью на позицию, подходим к ней. Что мы слышим? Свист #бучего снаряда. Что мы делаем? #бало в землю, как страусы. Работали ли мы с дронобойкой? Нет. В общем пошли назад", - рассказал он.
Оккупант говорит, что оптимальная дистанция для работы заставила их выбирать позицию прямо на глазах ВСУ.
"Другие позиции не подходят по разным причинам. Более того все это время в небе стаи летающих ублюдков, за всем этим наблюдающих, разных моделей.
Думаете что-нибудь изменилось ночью? Удавалось больше вести наблюдение за происходящим в небе. Из того, что я могу выделить:
- некоторые дроны прошиты на других диапазонах;
- налажена схема замены дронов с пустым и полным зарядом батареи;
- скорость обнаружения и последующее поражение впечатляет", - отмечает оккупант.
Он рассказал, что каждый его выход сопровождался минометным обстрелом со стороны ВСУ.
В заключении он заявил, что необходимы более серьезные средства радиоэлектронного подавления БПЛА, а узконаправленные лучи дронобойок бесполезны.
"Стоит накрыть одну птицу, как другие вылетают бить тебе #бучку, причем работают они в разных диапазонах, а некоторые по программе летают", - добавил захватчик.