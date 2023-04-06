Зеленский вручил мэрам четырех польских городов почетные награды "Город-спаситель"

В ходе официального визита в Республику Польша президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким встретился с мэрами польских городов Жешув, Перемышль, Люблин и Хелм, отмеченных почетными наградами Украины "Город-спаситель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 6 апреля сообщила прессслужба главы государства.

Как отмечается, украинский лидер поблагодарил мэра Жешува Конрада Фийолека, мэра Перемышля Войчеха Бакуна, мэра Люблина Кшиштофа Жука, мэра Хелма Якуба Банашека за беспрецедентную поддержку, оказанную украинцам.

"Есть чрезвычайные главы городов, которые сейчас здесь находятся со своими командами. Они показали, что между нашими странами нет границ. Вы именно те чрезвычайные люди, которые вместе со спасателями, с волонтерами были первыми, кто принимал наших людей", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский прибыл с визитом в Польшу, - RMF24

Зеленский отметил также чрезвычайный масштаб помощи, предоставленной Украине приграничными польскими городами.

По словам президента, солидарность и поддержка польского общества помогли Украине выстоять в противодействии агрессии России.

Зеленский вручил мэрам Жешува, Перемышля, Люблина и Хелма почетные знаки отличия "Город-спаситель" за гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом.

Глава государства также наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени консула Украины в Перемышле Александра Бачика за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров в Варшаве договорились о предоставлении Украине нового мощного оборонного пакета.

Напомним, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Королевский замок в Варшаве. Они встретились с президентом Польши Анджеем Дудой и его супругой.

Это первый официальный визит Зеленского в Польшу после полномасштабного вторжения России в Украину. В рабочем режиме президенты Польши и Украины дважды встречались в Жешуве – в феврале 2023 года и в декабре 2022 года.