Более миллиона украинских детей находятся под влиянием России на оккупированных территориях, - глава Центра гражданского просвещения Потапова

На оккупированных территориях более одного миллиона украинских детей постоянно находятся под влиянием российской пропаганды.

Об этом на брифинге сообщила глава Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы посчитали детей, оставшихся в оккупированном Крыму, их количество составляет 458 тысяч. И они находятся как раз под влиянием российской пропаганды и под влиянием того инструментария, который к ним применяют, чтобы переместить их из одной группы в другую", - говорится в сообщении.

По словам Потаповой, на это из российского федерального бюджета выделяются большие денежные средства. Они направляются не только на формальное, но и на неформальное образование, в частности, на молодежные движения. Поэтому оставшиеся на временно оккупированных территориях дети "являются жертвами той целенаправленной политики, которую осуществляет РФ для того, чтобы воспитать более миллиона детей и молодежи в духе "великого государства Россия".

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