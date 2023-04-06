Более миллиона украинских детей находятся под влиянием России на оккупированных территориях, - глава Центра гражданского просвещения Потапова
Об этом на брифинге сообщила глава Центра гражданского просвещения "Альменда" Валентина Потапова, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы посчитали детей, оставшихся в оккупированном Крыму, их количество составляет 458 тысяч. И они находятся как раз под влиянием российской пропаганды и под влиянием того инструментария, который к ним применяют, чтобы переместить их из одной группы в другую", - говорится в сообщении.
По словам Потаповой, на это из российского федерального бюджета выделяются большие денежные средства. Они направляются не только на формальное, но и на неформальное образование, в частности, на молодежные движения. Поэтому оставшиеся на временно оккупированных территориях дети "являются жертвами той целенаправленной политики, которую осуществляет РФ для того, чтобы воспитать более миллиона детей и молодежи в духе "великого государства Россия".