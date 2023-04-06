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Двигатели с "Мрии" переставили на "Русланы"

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Двигатели с "Мрии" переставили на "Русланы"
"Авиалинии Антонова" используют двигатели с разрушенного россиянами Ан-225 "Мрия" на самолетах "Руслан".

Об этом рассказал заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Уже два двигателя работают на наших самолетах в Германии. Вообще на самолете ["Мрия"] шесть двигателей – три из них мы уже демонтировали, и два уже работают на самолетах Ан-124-100", – рассказал он.

Антонов эксплуатирует пять "Русланов", они базируются в Лейпциге.

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С разрушенной "Мрии" также демонтировали элементы механизации крыла, которые планируют использовать во время возможного изготовления второго экземпляра Ан-225.

Также для второго самолета хотят сохранить стойки шасси с разрушенной "Мрии".

Напомним, самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома Гостомель.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    А чи окупиться відновлена "Мрія"? Чи не краще вкласти ті гроші у, наприклад, розробку і виробництво вітчизняних засобів ППО?
  • Тонка червона лінія
    Виявляється, що виправдання керівництва "Антонова", чому не було дано дозвіл на виліт "Мрії" в Лейпциг, бо, начебто, були демонтовані двигуни, то була неправда.
    А в дійсності літак був справний, але директор бичков мав наміри затрофеїти його для рашистів.
  • scanncode scanncode
    так само, як вони захоботили наші кораблі в Севастополі, як вони планували захоботити Гетьман Сагайдачний. Так, цілком логічно припустити, що згідно рашистських планів були наміри безкроано захопити Гостомель, перегнати Мрію в москву і потім хизуватися краденим найбільшим літаком на парадах і возити ним вантаж для своєї армії
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