Двигатели с "Мрии" переставили на "Русланы"

"Авиалинии Антонова" используют двигатели с разрушенного россиянами Ан-225 "Мрия" на самолетах "Руслан".

Об этом рассказал заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Уже два двигателя работают на наших самолетах в Германии. Вообще на самолете ["Мрия"] шесть двигателей – три из них мы уже демонтировали, и два уже работают на самолетах Ан-124-100", – рассказал он.

Антонов эксплуатирует пять "Русланов", они базируются в Лейпциге.

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С разрушенной "Мрии" также демонтировали элементы механизации крыла, которые планируют использовать во время возможного изготовления второго экземпляра Ан-225.

Также для второго самолета хотят сохранить стойки шасси с разрушенной "Мрии".

Напомним, самый большой в мире грузовой самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен при попытке России захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома Гостомель.