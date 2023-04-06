СБУ должна проверить Дубинского, против которого США ввели санкции за участие в информоперациях РФ, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Нардеп Владимир Арьев направил запрос в Службу безопасности Украины по поводу проверки бывшего "слуги народа", подсанкционного в США нардепа Александра Дубинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Одной рукой власть борется с одними российскими агентами, но другой тянет других. Я не могу иначе объяснить общую любовь "Слуги народа" и опзж в Верховном и местных советах. Я не могу иначе объяснить постоянное присутствие в "едином телемарафоне" "благотворителя" Суркиса – давнего партнера Медведчука", – отметил парламентарий.

По словам нардепа, "1+1" делает из Дубинского волонтера и "правдолюба", несмотря на то, что США ввели против него санкции за участие в российских информационных спецоперациях.

Арьев подчеркнул, что при этом Дубинский до сих пор исполняет обязанности народного депутата Украины, посещает заседания ВРУ, распространяет информацию в интересах оккупантов и может иметь доступ к информации, представляющей интерес для РФ.

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"Лживые обвинения в адрес компании ROSHEN, которая тратит миллиарды гривен на поддержку наших защитников, не случайно начались с публикации программы "Гроші", которую вел Дубинский. Нельзя исключать, что мы имеем дело с враждебной ИПСО, которую начали агенты россии. Я уверен – именно поэтому информация разгоняется антиукраинскими телеграм-каналами и Анатолием Шарием", – пояснил нардеп "ЕС".

"Поэтому я официально поинтересовался у Службы безопасности Украины, проводили ли они соответствующую проверку Дубинского, которого в США считают агентом влияния россии. Ответ опубликую, когда получу", – написал Арьев.



