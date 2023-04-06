Новости

Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по отношению к Украине, - Politico

22 13769
Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по отношению к Украине, - Politico
Нет признаков того, что глава КНР Си Цзиньпин изменил свою позицию по отношению к Украине после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

На второй день визита Макрона Си продолжает придерживаться той же позиции в отношении Украины. Он заявил, что "обе стороны имеют обоснованные опасения по безопасности". Он не дал никакого намека на то, что использует свое влияние, чтобы ускорить окончание войны.

Си добавил, что мира нужно достичь как можно быстрее, чтобы построить "эффективную, сбалансированную и устойчивую систему европейской безопасности".

Он также говорил о необходимости защитить жертв войны, в том числе детей и женщин. Как отмечает издание, подобная ремарка, очевидно, связана с решением Международного уголовного суда об аресте Путина за депортацию украинских детей. Однако Си напрямую не упомянул ни Россию, ни Путина.

Напомним, Макрон перед началом переговоров прямо обратился к Си Цзиньпину со словами: "Рассчитываю, что вы вернете Россию со стол переговоров". Politico отмечает, что слушая это, Си Цзиньпин выглядел недовольным.

Читайте также: Китай согласен с тем, что ядерное оружие нужно "исключить из украинского конфликта", - Макрон

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Frenk Rex
    Хтоб сумнівався,
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Макрон ***** сто разів телефонував, ніяк наговоритися не міг, все на щось надіявся, тепер на Сі переключився.
  • Yevhen Tarnavskyi b54bac3a
    Тягне Макрона їздити та благати всяких людожерів, навіть якщо вони виглядають як людожери, говорять як людожери та ведуть себе як людожери.
    Хтось очікував, що після розмови з Макроном Сі плесне себе долонею по лобі і скаже "О боже, ти відкрив мені очі, Емануель! Я до цього часу був такий сліпий та довірливий! Але зараз все зміниться"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости