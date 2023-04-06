Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина по отношению к Украине, - Politico

Нет признаков того, что глава КНР Си Цзиньпин изменил свою позицию по отношению к Украине после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

На второй день визита Макрона Си продолжает придерживаться той же позиции в отношении Украины. Он заявил, что "обе стороны имеют обоснованные опасения по безопасности". Он не дал никакого намека на то, что использует свое влияние, чтобы ускорить окончание войны.

Си добавил, что мира нужно достичь как можно быстрее, чтобы построить "эффективную, сбалансированную и устойчивую систему европейской безопасности".

Он также говорил о необходимости защитить жертв войны, в том числе детей и женщин. Как отмечает издание, подобная ремарка, очевидно, связана с решением Международного уголовного суда об аресте Путина за депортацию украинских детей. Однако Си напрямую не упомянул ни Россию, ни Путина.

Напомним, Макрон перед началом переговоров прямо обратился к Си Цзиньпину со словами: "Рассчитываю, что вы вернете Россию со стол переговоров". Politico отмечает, что слушая это, Си Цзиньпин выглядел недовольным.

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