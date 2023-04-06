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Количество ракет в РФ снизилось до максимально критического уровня, - Данилов

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Количество ракет в РФ снизилось до максимально критического уровня, - Данилов
Снижение количества ракет в России не означает, что нет угрозы.

Об этом в интервью Укринформу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Она действительно снизилась до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, – это трагедия", – объяснил он.

По словам Данилова, у России нет возможности наращивать эти ресурсы в том количестве, в котором бы она хотела.

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Топ комментарии

  • Ярослав Рябченко
    Арестовича нет, но дело его живет
  • IN UA 7395a7cc
    У них там наверное график дежурных пистоболов, кто сегодня говорит, что у кацапов закончились ракеты: Подоляк, Данилов, Буданов, Арестович и т.д.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Щось того ''даніла'' сьогодні забагато.
    Так може і знизилися у них ракети, але вони їх помаленьку клепають. На відміну від зелених які лише язиками телепають..
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