В данный момент численность населения Украины составляет от 28 до 34 миллионов, - директор Института демографии Либанова

В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины составила 28-34 млн.

Об этом в ходе дискуссии "Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства" сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы попытались оценить численность населения на 1 января 2023 года в границах страны на 1 января 2022 года. У нас получилась вариация от 28 до 34 миллионов человек. Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией", - сказала специалист.

Она подчеркнула, что более корректные данные можно получить, если "навести порядок" с учетом украинцев, пересекающих границу на Западе и с Молдовой.

В то же время эксперт признала, что "посчитать те, якобы, три миллиона украинцев, которые пересекли границу с россией" будет очень сложно.

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По ее словам, главным источником информации о численности населения любой страны является перепись, которая в независимой Украине проводилась только раз - в 2001 году.

Что касается прогнозов, то в Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины будет составлять от 24 млн до 32 млн.

"24-32 миллиона – наш прогноз численности населения по состоянию на 1 января 2022 года в пределах границы на 1 января 2022 года", - подчеркнула Либанова, заметив, что ситуация может измениться в случае "большого миграционного притока".

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