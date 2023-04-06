Наумов в сербском суде отрицает обвинения в отмывании денег, - журналист. ФОТО

Экс-генерал СБУ Андрей Наумов сейчас находится под стражей в Сербии.

Об этом сообщила журналист программы "Схемы" Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Это фото из сербского суда в Нише, где Наумов сегодня активно отрицает обвинения в отмывании денег. Мол, 608,000 евро и 125,000 - это семейные деньги. Однако в этом свете еще интереснее читать материалы по другому подозреваемому в госизмене - Кулиничу, которые на днях опубликовали Бюро расследований и Служба безопасности Украины.

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Еще во время подготовки нашего первого материала о Наумове, мы ломали голову – как доказать его влиятельность во время каденции Баканова, а, оказывается, все было записано. Надеюсь, украинское следствие сможет найти возможность продемонстрировать эти записи и сербскому правосудию, ныне заслушивающему версию о "семейных деньгах", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных по ЧАЭС российским спецслужбам.

В начале июня 2022 года Наумов был задержан во время пересечения границы Сербии. Он находится в следственном изоляторе Ниш.

Наумова подозревают в завладении в 2019-2021 годах мошенническим путем более 3,2 млн грн. Следствие установило, что в 2019 году чиновник возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ. Вместо того чтобы уволиться с госпредприятия, он сообщил работникам отдела бухгалтерского учета и отчетности предприятия о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. При этом он устроился в СБУ не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы. Однако благодаря ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату как призванному военнослужащему.

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