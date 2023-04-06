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Суд по делу о ДТП отправил актера Остапа Ступку под ночной домашний арест

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Суд по делу о ДТП отправил актера Остапа Ступку под ночной домашний арест
Суд отправил под ночной домашний арест актера Остапа Ступку, попавшего в ДТП в Киеве.

Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня включительно", - сообщила она.

Кроме того, суд обязал подозреваемого: не отлучаться с места жительства; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову; сообщать следователю об изменении места жительства, регистрации, работы или средств связи; не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя; сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.

После освобождения в зале Шевченковского суда Ступка извинился и пообещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.

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4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.

Правоохранители объявили Ступке подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    пдр який знімався в пропагандонських кац-агитках виявився алкашом. яка несподіванка
  • Alexey Poltorak
    Какая жёсткая мера пресечения - в комендантский час быть дома. Ужс!!! Судья - вы просто беспредельщик!!!!
  • Dik Shmir
    это стиль жизни - показывать всем окружаущим, что ты над законом и срать на всё хотел
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