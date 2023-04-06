Суд по делу о ДТП отправил актера Остапа Ступку под ночной домашний арест
Об этом сообщила представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 июня включительно", - сообщила она.
Кроме того, суд обязал подозреваемого: не отлучаться с места жительства; прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову; сообщать следователю об изменении места жительства, регистрации, работы или средств связи; не отлучаться за пределы Киева без разрешения следователя; сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.
После освобождения в зале Шевченковского суда Ступка извинился и пообещал помогать потерпевшему всем, чем сможет.
4 апреля украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи. Ступка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, находившийся в этом автомобиле, был госпитализирован.
Правоохранители объявили Ступке подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения.