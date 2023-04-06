Силы обороны существенно потеснили россиян на Кинбурнской косе, - ОК "Південь"

Раз в два дня оккупанты решаются намекнуть на свое присутствие, обстреливая Днепровско-Бугский лиман

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Мы работаем достаточно успешно, о чем есть уже определенная информация. Но о наших успехах рассказывать еще рано, поэтому работа продолжается. А отчитываться будем немного позже. В общем могу отметить, что мы существенно потеснили врага на Кинбурнской косе. Хотя раз в два дня противник решается вытащить артиллерийскую установку, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман, намекая на контроль над морскими транспортными путями. Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется", - рассказала она.

Гуменюк добавила, что вражеские силы скапливаются поближе к материковой части, где и прячутся за местным населением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы уничтожили ремонтную базу оккупантов на Кинбурнской косе. ВИДЕО