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Россия не отказалась от идеи ликвидации Зеленского, - Данилов

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Россия не отказалась от идеи ликвидации Зеленского, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не отказалась от идеи ликвидировать президента Владимира Зеленского как физически, так и политически.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Задачу по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", - заявил Данилов.

По его словам, российским спецслужбам не удалось ликвидировать Зеленского физически, потому сейчас они сконцентрированы на политическом уничтожении президента.

"Россия стремится к политической ликвидации нашего президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает", - отметил Данилов.

Он также добавил, что самыми активными россияне были в феврале и начале марта. Сейчас таких попыток стало меньше, но, по словам Данилова, угроза для жизни президента существует всегда.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
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  • Galyna Tesla
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  • Ермак Михаил
    Кто же своего агента будет убирать??)) Вы ещё скажите, что баканова прячут от покушения)) за провал операции "Киев за три дня"??)
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