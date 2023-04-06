Си Цзиньпин свяжется с Зеленским, когда "условия и время будут подходящими", - фон дер Ляйен

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда "условия и время будут подходящими".

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам встреч с руководителями КНР, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе переговоров я подняла эту тему и призвала главу Си войти в контакт с президентом Зеленским. Я знаю из телефонных разговоров, что президент Зеленский предлагал это публично. Поэтому было интересно услышать, что глава Си подтвердил свою готовность к такому разговору, когда будут созданы надлежащие условия в подходящее время. Я думаю, что это положительный элемент", - отметила фон дер Ляйен.

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