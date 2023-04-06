Ривненский горсовет прекратит пользование всеми земельными участками УПЦ (МП) на территории громады, - мэр Третяк

В Ривному хотят запретить УПЦ Московского патриархата пользоваться земельными участками на территории громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале мэр Ривного Александр Третьяк.

Как он отметил, 7 апреля состоится созыв внеочередной сессии Ривненского городского совета. Во время заседания рассмотрят вопросы, касающиеся деятельности религиозных громад УПЦ (МП) в городе:

- решение о прекращении права пользования земельными участками на территории громады, которые использует УПЦ (Московский патриархат).

- вынесение на голосование обращения в Верховную Раду Украины относительно безотлагательного принятия Закона о запрете УПЦ, аффилированной с РПЦ.

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"В то время, когда наши ребята погибают на войне, когда Россия ежедневно убивает мирных и наших солдат, недопустимо, чтобы на территории нашей громады функционировала церковь, которая связана с антигосударственной позицией. Уверен, что данные решения снизят влияние страны-агрессора на религиозную ситуацию в Украине, выбьют у оккупанта основу для духовной и военной оккупации", - написал Третяк.

Напомним, семь храмов УПЦ МП лишили права на пользование землей в Хмельницкой области. Также городской совет Каменца-Подольского лишил УПЦ МП права на пользование землей.