Данилов об обороне Бахмута: Если начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине
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Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно захвата центральной части Бахмута не соответствует действительности.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Бахмут – это районный центр. На части территории находятся наши, на части территории – войска окупантов. Заявление Пригожина о том, что они захватили какой-то центр, не соответствует действительности", – сказал Данилов.
Он отметил, что в Бахмуте продолжаются бои.
"Мы удерживаем Бахмут, потому что это наша земля. Если мы начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине. Наш долг - защищать страну", - подчеркнул секретарь СНБО.