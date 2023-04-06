Данилов об обороне Бахмута: Если начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине

Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно захвата центральной части Бахмута не соответствует действительности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмут – это районный центр. На части территории находятся наши, на части территории – войска окупантов. Заявление Пригожина о том, что они захватили какой-то центр, не соответствует действительности", – сказал Данилов.

Он отметил, что в Бахмуте продолжаются бои.

"Мы удерживаем Бахмут, потому что это наша земля. Если мы начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине. Наш долг - защищать страну", - подчеркнул секретарь СНБО.

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