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Данилов об обороне Бахмута: Если начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине

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Данилов об обороне Бахмута: Если начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине
Заявления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно захвата центральной части Бахмута не соответствует действительности.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бахмут – это районный центр. На части территории находятся наши, на части территории – войска окупантов. Заявление Пригожина о том, что они захватили какой-то центр, не соответствует действительности", – сказал Данилов.

Он отметил, что в Бахмуте продолжаются бои.

"Мы удерживаем Бахмут, потому что это наша земля. Если мы начнем все сдавать, докатимся до границ на Западной Украине. Наш долг - защищать страну", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ну так ''чонгар'' розмінували для чого?
  • Viden
    хтось поясніть цьому йолопу-ветеринару: нема західної чи східной України! В Україні є захід і схід, північ і південь!
  • albano miner
    ..хм.. , а сдавшие "Чонгар" до самого Мариуполя, продолжают кэрувать державой и продолжают учить всех жизни
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