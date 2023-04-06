Будут судить подполковника и еще трех военных РФ, которые пытали жителей Бучи, – Офис Генпрокурора

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядового 64-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Буча вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей.

Во исполнение приказа подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи.

Затем потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку.

В целях устрашения обвиняемых имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении.

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Потерпевшему удалось сбежать от военнослужащих РФ в тот момент, когда они увели на казнь других мирных жителей.