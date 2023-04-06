РПЦ назначила священника, который будет заботиться о российской армии

Патриарх Кирилл назначил священника, который будет заботиться о российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РПЦ.

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии исполняющим обязанности заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства", - говорится в сообщении.

Василенков будет заниматься военными РФ и сотрудниками других силовых структур на временно оккупированных территориях Украины.

Василенков, помимо богословского, имеет военное образование, с 2014 года часто бывал на временно оккупированных территориях.

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