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РПЦ назначила священника, который будет заботиться о российской армии

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РПЦ назначила священника, который будет заботиться о российской армии
Патриарх Кирилл назначил священника, который будет заботиться о российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РПЦ.

"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии исполняющим обязанности заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства", - говорится в сообщении.

Василенков будет заниматься военными РФ и сотрудниками других силовых структур на временно оккупированных территориях Украины.

Василенков, помимо богословского, имеет военное образование, с 2014 года часто бывал на временно оккупированных территориях.

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Топ комментарии

  • YU ST
  • Fox Zeint 4b8d7570
    Тото и не удивительно, что у чмобиков дохнут как крысы, бо их благословляют сами черти...
  • SANDY
    буде сповідати чмобіків перед їх останнім мясним штурмом?
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