РПЦ назначила священника, который будет заботиться о российской армии
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Патриарх Кирилл назначил священника, который будет заботиться о российской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт РПЦ.
"Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии исполняющим обязанности заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства", - говорится в сообщении.
Василенков будет заниматься военными РФ и сотрудниками других силовых структур на временно оккупированных территориях Украины.
Василенков, помимо богословского, имеет военное образование, с 2014 года часто бывал на временно оккупированных территориях.