Мельник о причинах затягивания ФРГ с военной помощью Украине: РФ для Германии была и будет оставаться большим государством

Германия долго не хотела предоставлять Украине вооружение, поскольку немцы Украину не желали видеть полноправным субъектом, а украинцев – культурной нацией, готовой бороться за свою государственность.

Об этом заявил экс-посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о [президенте РФ Владимире] Путине", – сказал экс-посол.

Мельник добавил, что немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному мироустройству.

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"И – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль. И немецкие политические элиты этого не скрывают даже сейчас. Украина же не имела для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имею в виду, в частности, ее посредническую роль в Нормандском переговорном процессе", – уверен он.