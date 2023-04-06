Мельник о причинах затягивания ФРГ с военной помощью Украине: РФ для Германии была и будет оставаться большим государством
Об этом заявил экс-посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Россия же для Германии была, есть и будет оставаться великим государством, ключевым геополитическим игроком на континенте, что бы там ни говорили в Берлине сейчас о [президенте РФ Владимире] Путине", – сказал экс-посол.
Мельник добавил, что немцы уже сейчас потихоньку готовятся к новому послевоенному мироустройству.
"И – поверьте мне – Россия в этом пасьянсе никуда не исчезнет, Москва и дальше будет играть определяющую роль. И немецкие политические элиты этого не скрывают даже сейчас. Украина же не имела для Берлина какого-то особого значения. Если точнее, мы служили своего рода испытательной площадкой в плане поступательного утверждения Германии как великого государства, имею в виду, в частности, ее посредническую роль в Нормандском переговорном процессе", – уверен он.