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Боррель вслед за Макроном и фон дер Ляйен посетит Китай 13-15 апреля

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Боррель вслед за Макроном и фон дер Ляйен посетит Китай 13-15 апреля
Визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Китай продлится с 13 по 15 апреля.

Об этом в четверг объявил представитель Европейской комиссии Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Визит Борреля в Китай станет последним в череде поездок европейских политиков и чиновников в страну, которая, как они считают, может повлиять на Россию в ее полномасштабной войне против Украины.

Ранее в четверг в Пекин прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которые призвали китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на Москву, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

А на прошлой неделе Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Ранее Боррель говорил, что партнерство Пекина с Москвой имеет пределы, несмотря на официальную риторику об обратном.

Он подчеркнул, что от Китая как от постоянного члена Совета безопасности ООН ожидают действий в защиту основанного на правилах международного порядка. Китай имеет моральные обязательства и не может стоять на стороне агрессора, добавил он.

"Мы были понятны с Китаем: его позиция относительно зверств и военных преступлений определит качество наших отношений с Пекином", - отметил глава европейской дипломатии.

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  • Олександр Карін
    Коля Каклєта їде інспектувати іспанські рєсторани. Буде вчити іспанців готувати паел'ю.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Візит Борреля до Китаю стане останнім у низці поїздок європейських політиків і посадовців до країни, яка, як вони вважають, може вплинути на Росію в її повномасштабній війні проти України.

    Раніше в четвер до Пекіна прибули президент Франції Емманюель Макрон і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, які закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Москву, щоб допомогти припинити війну в Україні.

    А минулого тижня Китай відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. всіх цих гейропейських візітерів китайський друг куйла 3,14рації культурно, післав н..уй з порожніми руками.
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