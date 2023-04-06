Новости

Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Литвой, - "Беларускі Гаюн"

4 38325
Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Литвой, - "Беларускі Гаюн"
Сегодня Беларусь перебросила к границе с Литвой не менее 20 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации "Беларускі Гаюн", сегодня ночью на железнодорожную станцию Гудогай, расположенную в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон с не менее 20 единиц техники ВС РБ.

По данным мониторинговой группы, среди них не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ.

По данным "Гаюна", переброшена была техника 120-й бригады ВС РБ, дислоцирующеяся в районе Уручье (Минск).

Напомним, в Беларуси продолжается проверка боеспособности войск.

Читайте также: Ядерное оружие – чистый блеф РФ, они делают все возможное, чтобы выйти на переговоры, - Данилов

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • pacerhard melina
    Давно нам не показывали, откуда на БССР готовилось нападение.
  • Саша Пончик
    Для НАТО це на 5 хвилин а може ще й менше.
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    он план сейчас покажет откуда наступать на ********** собираются .....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости