Оккупанты в Крыму обустроили палаточный городок для раненых, - Генштаб ВСУ

В одном из населенных пунктов оккупированного Крыма российские военные обустроили палаточный городок для раненых.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены. В одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков.

По состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находится около ста военнослужащих противника", - говорится в сообщении.

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