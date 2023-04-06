Беларусь не станет размещать ядерное оружие на границе с НАТО

Военное руководство страны считает, что до ее применения дело не дойдет.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Беларусь вся расположена у западных границ. Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать боеголовки у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси - 600 км", - заявил он.

Вольфович добавил, что во времена СССР на территории Беларуси насчитывалось более 43 точек размещения ядерного оружия. Вольфович утверждает, что все они сохранились.

В то же время он не назвал ни сроки доставки Россией оружия, ни количество боеголовок.

"Количество не важно. Главное качество и их правильное применение", - пояснил он, добавив, что Беларусь "знает, как их применять".

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что Россия передаст Беларуси тактическое ядерное оружие до июля, но эксперты в этой области считают такие сроки маловероятными.

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