США, Германия и Венгрия против утверждения на саммите в Вильнюсе "дорожной карты" вступления Украины в НАТО, - Financial Times

По информации издания Financial Times, США вместе с Германией и Венгрией выступают против намерений других государств предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил государствам-членам документ с предложениями, в котором изложил "практические и политические" предложения для Киева. Среди них - предложение о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая бы основывалась на заявлении 2008 года о том, что страна "однажды" станет членом Альянса.

Источники FT рассказали, что на этой неделе между министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе шли активные дебаты о том, что именно следует предложить Украине в обновленной декларации.

В то время как все члены Альянса соглашаются, что членство в НАТО не может обсуждаться всерьез, пока в Украине продолжается война, возросло количество сторонников идеи предложить Украине "политический путь" к членству на саммите в Вильнюсе, что "усилило бы" отношения Альянса и Киева. Однако, по данным собеседников Financial Times, США, а также Германия и Венгрия выступают против этого предложения.

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"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", - сказал один из них. "Дорога (к саммиту в Вильнюсе. - Рред.) все еще очень тернистая", - добавил другой источник.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в НАТО.