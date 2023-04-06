Оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине: ранены четыре мирных жителя
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В Херсонской области российские оккупанты обстреляли село Змиевка Бериславской ромады, ранены четыре гражданских человека.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя.
Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.