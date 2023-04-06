Оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине: ранены четыре мирных жителя

В Херсонской области российские оккупанты обстреляли село Змиевка Бериславской ромады, ранены четыре гражданских человека.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили 4 местных жителя.

Их госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи пострадавших направят для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне.

Смотрите также: Последствия обстрелов Херсонщины: под вражеским огнем оказались два района, повреждены и разрушены жилые дома, объекты критической инфраструктуры. ФОТОрепортаж