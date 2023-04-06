Приказ о создании Антикоррупционного совета будет подписан в ближайшие дни, - Минобороны

Министерство обороны завершило процедуру отбора в Общественный антикоррупционный совет, в ближайшие дни приказом министра будет утвержден его состав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что процесс формирования Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины прошел без нарушений.

Признаков существенного влияния на результаты общенационального интернет-голосования 31 марта 2023 года на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции, которые могли повлиять или изменить итоговый рейтинг кандидатов, не выявлено.

Все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования как от участников конкурса, так и от общественных организаций, были рассмотрены в установленном порядке.

Следующим шагом станет утверждение Министерством обороны состава Антикоррупционного совета из 15 человек, избранных в результате общенационального интернет-голосования. Совет обретет полномочия после подписания соответствующего приказа министра обороны Украины в ближайшие дни.

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Напомним, согласно процедуре, разработанной общественной инициативной группой и зафиксированной в Положении об Общественном антикоррупционном совете при Минобороны, Комиссия, состоящая исключительно из представителей институтов гражданского общества, допустила к участию в конкурсе 29 кандидатов — все, кто подал полный пакет необходимых документов в соответствии с требованиями Положения об Антикорсовете.

Участие в электронном голосовании за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на платформе НАПК приняли более 41 тысячи украинцев. Каждый человек мог поддержать до 15 кандидатов, голосуя как в пределах Украины, так и за рубежом.

По результатам голосования и на основании п. 17 Положения об Общественном антикоррупционном совете Комиссия решила считать избранными в состав Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины 15 человек, набравших максимальное количество голосов, а именно:

Яровая Богдана Эдуардовна – 32 704 Николаенко Татьяна Владимировна – 26 941 Свирко Олег Станиславович – 23 864 Шуба Анастасия Вадимовна – 23 170 Прудковских Виктор Вячеславович – 22 795 Кальницкий Виталий Владимирович – 22 580 Пионтковский Константин Анатольевич – 21 919 Грушовец Евгений Анатольевич – 21 731 Оджиковский Виталий Олегович – 21 532 Остапенко Дмитрий Николаевич – 21 295 Григорян Артак Володиевич – 20 996 Масюк Виталий Владимирович – 19 927 Кривошея Геннадий Григорьевич – 1 990 Геращенко Александр Владимирович – 1 939 Трегуб Елена Николаевна – 1 664

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Напомним, 24 марта с 8:00 до 20:00 на платформе Национального агентства по предотвращению коррупции было проведено открытое общенациональное онлайн-голосование за будущих членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. По результатам голосования из 29 кандидатов было избрано 15 членов совета сроком на один год. Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формировании соответствующих антикоррупционных мер.