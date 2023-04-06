США и Франция встревожены позицией Китая по отношению к России

Соединенные Штаты вместе с Францией разделяют обеспокоенность позиции Китая, который поддерживает Российскую Федерацию и ставит под угрозу международный порядок.

Об этом сказал в четверг во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты и Франция разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который представляет КНР для международного порядка, основанного на правилах – в том числе путем последовательной поддержки Пекином войны РФ против Украины", - отметил представитель Госдепа.

Пател напомнил, что президент США Джо Байден разговаривал со своим французским коллегой 4 апреля накануне его поездки в КНР. При этом Байден и Макрон "подтвердили непоколебимую поддержку Украины".

Как писало издание Politico, Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию по поддержке России.

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