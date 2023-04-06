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США и Франция встревожены позицией Китая по отношению к России

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США и Франция встревожены позицией Китая по отношению к России
Соединенные Штаты вместе с Францией разделяют обеспокоенность позиции Китая, который поддерживает Российскую Федерацию и ставит под угрозу международный порядок.

Об этом сказал в четверг во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты и Франция разделяют обеспокоенность по поводу вызова, который представляет КНР для международного порядка, основанного на правилах – в том числе путем последовательной поддержки Пекином войны РФ против Украины", - отметил представитель Госдепа.

Пател напомнил, что президент США Джо Байден разговаривал со своим французским коллегой 4 апреля накануне его поездки в КНР. При этом Байден и Макрон "подтвердили непоколебимую поддержку Украины".

Как писало издание Politico, Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить свою позицию по поддержке России.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Параша должна быть уничтожена целиком, а Китай должен понять, что он следующий.
    Вот над чем надо тревожиться Западу и готовиться к неизбежной очистке планеты от говна.
  • Serhiy Talatynnik
    Та скількі можна вже заглядати жовтомордим до рота. Комуняки сходу нічим не кращі. Ви дальше корміть себе думками що якщо підмахувати диктаторам то вони стануть добріші? Панове ви забагато граєтесь в демократію!!!
  • Савелий Комаров
    Вони вже загрались, а зараз для них не все так легко з рашкою і китаєм одночасно
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