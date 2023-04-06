В течение дня россияне обстреляли 6 громад на Сумщине: поврежден ангар и зернохранилище

6 апреля россияне совершили 8 обстрелов приграничных громад - Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГ с помощью БПЛА. Есть разрушение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сумская областная военная администрация сообщила в телеграм-канале.

В частности, были обстреляны:

- Середино-Будская громада: с территории России был артиллерийский обстрел - 9 прилетов. Поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.

- Глуховская громада: с территории России осуществлен артиллерийский обстрел - 6 прилетов.

- Зноб-Новгородская громада: россияне били из минометов – 8 прилетов.

- Миропольская громада: враг совершил сброс ВОГ (1 прилет) с помощью БПЛА.

– На территорию Белопольской громады россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов.

- Новослободская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел – 11 прилетов.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Змиевку на Херсонщине: ранены четыре мирных жителя