Россияне атакуют Херсонщину управляемыми авиабомбами, - ОВА
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Российские войска обстреляли Херсонскую область авиабомбами.
Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что в настоящее время известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком.
Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.