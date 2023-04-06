Россияне атакуют Херсонщину управляемыми авиабомбами, - ОВА

Российские войска обстреляли Херсонскую область авиабомбами.

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в настоящее время известно о семи жителях Херсонщины, раненых в результате вражеской атаки. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком.

Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.

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