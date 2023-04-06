Послы G7 призвали к прозрачному назначению 16 новых членов ВККС

Послы стран "Группы семи" заявили о важности сохранения прозрачности дальнейшего отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте японского председательства в группе поддержки послов G7 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 подтверждают свою поддержку текущего процесса назначения 16 новых членов ВККС и подчеркивают важность проведения оставшихся раундов отбора прозрачным и открытым способом", - говорится в сообщении.

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