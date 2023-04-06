Дуда назначил нового министра сельского хозяйства на фоне проблем с украинским зерном в Польше

Президент Польши Анджей Дуда в четверг назначил нового министра сельского хозяйства на фоне зернового кризиса, связанного с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Новым министром стал Роберт Телус, заменивший на этом посту вице-премьера, министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчика, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время официальной церемонии назначения нового министра Дуда заявил, что нужно предпринять шаги по повышению контроля над ввозом зерна из Украины, чтобы не было спекуляций ценами на рынке. Он отметил, что Польша еще никогда не имела дела с такого рода ситуацией, связанной с наплывом на польский рынок больших объемов зерна из Украины.

В свою очередь новоназначенный министр сообщил, что в четверг вечером он созывает кризисный штаб по делу агропродукции, прибывающей в Польшу из Украины.

"Я сделаю все, чтобы контроль был тщательным и зерно неопределенного качества не попадало в Европу, а значит, и в Польшу. Это наша обязанность", - подчеркнул Телус.

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Как известно, предыдущий министр Ковальчик подал в отставку в среду. По его словам, это решение он принял, поскольку Еврокомиссия не выполнила главное требование польских аграриев о введении пошлин на украинские товары сельскохозяйственного назначения и продлила еще на год, до 5 июня 2024 года, соглашение о беспошлинном ввозе товаров из Украины.

Уволенный с должности министра Ковальчик сохранил за собой должность вице-премьера в польском правительстве.

Кроме нового министра сельского хозяйства, президент Польши назначил в четверг министра цифровой политики. Им стал уполномоченный правительства РП по кибербезопасности Януш Цешинский.

Как известно, польские аграрии на протяжении последних нескольких месяцев проводили массовые акции протеста, в частности, выступая против перевозки через территорию Польши в третьи страны украинской агропродукции. Они подчеркивали, что значительная часть украинского зерна не перевозится транзитом дальше, а оседает в Польше, снижая тем самым закупочные цены в РП на зерно польских аграриев. Под давлением фермеров правительство Польши обратилось в Еврокомиссию об отказе от нулевой пошлины на украинскую агропродукцию.