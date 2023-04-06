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Сингапур утроил импорт российской нефти, - Reuters

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Сингапур утроил импорт российской нефти, - Reuters
За три месяца Сингапур импортировал 741 тыс. тонн российской нефти, что составляет около 23% общего объема импорта нефтепродуктов страны. В четвёртом квартале 2022 года Сингапур импортировал 261 тыс. тонн российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Ключевыми покупателями нефти из Сингапура являются Южная Корея, Китай, Тайвань и Япония.

"ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов 5 февраля, а G7, ЕС и Австралия ввели ограничения на торговлю российской нефтью с использованием западных кораблей и страхование в размере $45. Это сделано в целях сокращения доходов РФ от торговли нефтью", - отметило агентство.

Но Кремлю удалось переориентироваться и найти альтернативных покупателей своей нефти. В частности, РФ осуществляет поставки в Бразилию, Индию, Тунис и страны Ближнего Востока.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Постійно Сігнапур ставили в приклад. І те класно, і те добре. А насправді там такі самі китайці як і КНР, тільки англійською розмовляють. А за гроші маму в бордель продадуть.
  • Maksim Perepelitca
    Сингапур думає - нафта зі значними знижками , ледве не по собівартості , чому б і не взяти .!?
    Взяв у кацапні за копійки , переробив , а солідний навар поклав собі в кишеню . Бізнес !
    З іншої сторони і добре - і нафти на ринку повно , і тому ціна на неї низька , і кацапня практично ніх на ній не заробляє .
  • tomas marss
    Чом би не потроїти якщо расейську нафту можна в два рази дешевше купити і перепродати,це не створює дифіциту на ринку але скорочує доходи рашки на 45%.маскалі б готові перекрити всім трубу але не можуть бо тоді взагалі їм гаплик через місяць,скважени вони не відновлять а наіть тих прибутків що зараз по собівартості вони позбудуться.
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