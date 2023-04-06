Литва будет поддерживать членство Украины в ЕС и НАТО вплоть до ее вступления, - Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя резолюции Сейма к летнему саммиту НАТО в Вильнюсе, заявил, что место Украины в трансатлантических структурах - НАТО и ЕС, а также что Литва продолжит это подчеркивать вплоть до вступления Украины в эти структуры.

"Очень важна позиция, высказанная государством через голосование Сейма. Это дает сигнал нашим партнерам, что Литва не отступает от своих амбициозных... здоровых целей, и я сам это говорил, что место Украины в трансатлантических структурах, то есть НАТО и ЕС. Пока не наступит такое время или пока мы не найдем консенсус в этом отношении, до тех пор Литва будет поддерживать членство Украины как в ЕС, так и в НАТО", - подчеркнул Ландсбэргис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он также обобщил свою позицию, высказанную накануне западным СМИ: все больше государств соглашаются с тем, что "с Украиной нужно говорить, каким будет ее конкретный путь в НАТО, какие будут конкретные шаги, чего мы ожидаем от украинцев с точки зрения, возможно, необходимых реформ, окончания войны, как мы представляем их победу".

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"Что ж, этот разговор должен быть открытым, искренним и лучше всего, чтобы он проходил (на саммите НАТО. - Ред.) в Вильнюсе", - добавил дипломат.