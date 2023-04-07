Когда и о чем вести переговоры с РФ, будет определять Зеленский, - Белый дом

Администрация США отмечает, что не может быть переговоров по Украине без Украины, а готовность к переговорам с РФ должно определять украинское руководство.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только президент Зеленский может определить, готов ли и когда он готов вести переговоры, в каком контексте и о чем. Мы считаем, что не может быть переговоров об Украине без Украины", - отметил представитель Белого дома.

Таким образом, он ответил на просьбу прокомментировать публикации с сигналами из Киева о том, что украинская сторона при определенных условиях готова вести переговоры с Москвой по Крыму.

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Как сообщалось, накануне издание Financial Times распространило комментарий замруководителя ОПУ Андрея Сибиги. Украинский чиновник, в частности, заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой будущее Крыма, если ВСУ достигнут границы временно оккупированного россиянами полуострова. При этом Сибига добавил, что в Украине не исключают освобождение Крыма военным путем, отмечает FT.