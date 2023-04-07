Общие боевые потери РФ с начала войны - около 177 110 человек (+480 в сутки), 3633 танка, 2722 артсистемы, 7016 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 177 110 человек.