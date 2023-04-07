Общие боевые потери РФ с начала войны - около 177 110 человек (+480 в сутки), 3633 танка, 2722 артсистемы, 7016 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 7 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 177 110 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 177 110 (+480) человек ликвидировано;
- танков ‒ 3633 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7016 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 2722 (+8) ед;
- РСЗО - 533 (+1) ед;
- средства ПВО – 281 (+0) ед;
- самолетов – 306 (+0) ед;
- вертолетов - 292 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4);
- крылатые ракеты – 911 (+0);
- корабли/катера - 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5587 (+13) ед;
- специальная техника – 304 (+2).