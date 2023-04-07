Новости • Агрессия России против Украины

Россияне создают специальные отряды "Шторм-Z" для боев в городе, - ISW

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Россияне создают специальные отряды "Шторм-Z" для боев в городе, - ISW
Для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Специалисты Института изучения войны, ссылаясь на данные неназванного украинского офицера запаса, утверждают, что "Шторм-Z" формируют в составе фронтовых соединений преимущественно из резервистов. Информация офицера называется надежным источником.

Отмечается, что каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных объектов – опорных пунктов, командных пунктов и узлов связи.

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В ISW предполагают, что новообразованные отряды будут развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в непрерывных безуспешных наступательных операциях.

"Эффективность действий этих подразделений вызывает сомнения, поскольку они проходят только 10-15 дней ускоренной подготовки. Этого времени слишком мало, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи даже для военных с опытом и достичь боевой слаженности", – добавили в ISW.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    "кожна рота "Шторм-Z" складається зі 100 людей" ед. вонючего биомусора. Так точнее.
  • Птн Пнх 76a150e3
    Шторм-Z - це коли штормить від пляшки бояришника
  • AbOriginal_UA
    Подготовка 10-15 дней....
    Представляю, как это происходит: политзанятия, строевая на плацу, покраска дверей в казарме, обязательный просмотр новостных программ, типа "вести" и в конце психологическая подготовка - тв-помойка с соловьевым, скабеевой, симоньян!
    Ах, да - еще дадут пострелять один магазин из автомата....
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