Россияне создают специальные отряды "Шторм-Z" для боев в городе, - ISW

Для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов российское военное командование создает специализированные ротные отряды "Шторм-Z".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Специалисты Института изучения войны, ссылаясь на данные неназванного украинского офицера запаса, утверждают, что "Шторм-Z" формируют в составе фронтовых соединений преимущественно из резервистов. Информация офицера называется надежным источником.

Отмечается, что каждая рота "Шторм-Z" состоит из 100 человек и предназначена для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных объектов – опорных пунктов, командных пунктов и узлов связи.

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В ISW предполагают, что новообразованные отряды будут развернуты вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, где подразделения Южного военного округа активно участвуют в непрерывных безуспешных наступательных операциях.

"Эффективность действий этих подразделений вызывает сомнения, поскольку они проходят только 10-15 дней ускоренной подготовки. Этого времени слишком мало, чтобы научиться выполнять сложные боевые задачи даже для военных с опытом и достичь боевой слаженности", – добавили в ISW.