Войска РФ, вероятно, продвинулись в центр Бахмута и захватили западный берег реки Бахмутка, - британская разведка

В последние дни российские войска возобновили определенную динамику в битве за Бахмут, которая была приостановлена с конца марта.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия добилась определенных успехов, продвинулась в центр Бахмута и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины №0506 к западу от города находится под серьезной угрозой.

"Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", - сообщили в британской разведке.

В Минобороны Великобритании предполагают, что причиной успехов российской армии является приостановка вражды между ЧВК "Вагнер" и МО РФ.

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