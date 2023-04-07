Новости • Агрессия России против Украины

Войска РФ, вероятно, продвинулись в центр Бахмута и захватили западный берег реки Бахмутка, - британская разведка

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Войска РФ, вероятно, продвинулись в центр Бахмута и захватили западный берег реки Бахмутка, - британская разведка
В последние дни российские войска возобновили определенную динамику в битве за Бахмут, которая была приостановлена с конца марта.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия добилась определенных успехов, продвинулась в центр Бахмута и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины №0506 к западу от города находится под серьезной угрозой.

"Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", - сообщили в британской разведке.

В Минобороны Великобритании предполагают, что причиной успехов российской армии является приостановка вражды между ЧВК "Вагнер" и МО РФ.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Британська розвідка працює точно, відоси не розповсюджкє, що в нас все добре, як це робить наша, а тому сьогодні чомусь більше довірои до британської розвідки і звісно до наших ЗСУ.
  • Maksim Perepelitca
    Це було ще вчора , про що й повідомляв Демон .
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    Бахмутський Демон 👹

    Бадьорого.

    Підари зайняли кілька будинків у центрі Бахмута. Позиційна стрєлкотня триває.

    Під Іванівським і Богданівкою відкинули їх. Оточення Бахмута немає і поки шансів на нього у підарів теж нема, а от позиційна бійня на вулицях дещо напрягає. Поки так як є, виграли ще день.
  • Bob Fayn
    британська розвідка запізнилась з новинами,по крайній мірі на тиждень
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