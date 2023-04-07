Войска РФ, вероятно, продвинулись в центр Бахмута и захватили западный берег реки Бахмутка, - британская разведка
8 66723
В последние дни российские войска возобновили определенную динамику в битве за Бахмут, которая была приостановлена с конца марта.
Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Россия добилась определенных успехов, продвинулась в центр Бахмута и захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут поставки Украины №0506 к западу от города находится под серьезной угрозой.
"Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе", - сообщили в британской разведке.
В Минобороны Великобритании предполагают, что причиной успехов российской армии является приостановка вражды между ЧВК "Вагнер" и МО РФ.