Исполняющим функции закупщика оружия Резников назначил Нахкура, который всю жизнь занимался строительством и работавший в коррумпированных госструктурах, - Николов

Многолетний руководитель Тоомаса Нахкура Дмитрий Исаенко в 2000-х работал в строительном департаменте Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блоге на УП сообщила исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Она напомнила, что еще в августе 2022 года до скандала с закупками Резников обещал запустить работу "Агентства оборонных закупок". Однако, по словам Каленюк, агентство до сих пор функционирует как спецэкспортер, "то есть нет собственного бюджета, а по заказу Минобороны выполняет закупки у производителей оружия и посредников, оставляя себе комиссионный процент".

"Основной бюджет на закупке оружия до сих пор под контролем Минобороны, в частности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники, который с лета 2022 по январь 2023 года возглавлял печально известный Александр Лиев. Вместо Лиева новый руководитель департамента не назначен, а функции основного выполняет, по словам Дениса Шарапова, и.о. Тоомас Нахкур", - пояснила она.

Журналист Юрий Николов в Facebook рассказал: "Тоомас Нахкур в 2020 году получил от Кличко 57 миллионов на ремонт наружного освещения в Киеве через подряды своей фирмы ООО "Строительная компания "Бак Украина". В 2018 году Нахкур был преподавателем в МАУП, в котором ранее защитил кандидатскую диссертацию о "государственно-приватном партнёрстве как средстве реализации дополнительных преимуществ по привлечению инвестиций в строительство".

По меньшей мере, с 2009 по 2015 годы он работал в должности начальника отдела финансирования региональных, строительных программ и расчетов Министерства регионов. Во время Януковича был даже помощником министра Близнюка. Все это время замминистра был Дмитрий Исаенко, тот самый, которому НАБУ выдвинуло подозрение за строительную коррупцию".

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В 2009 году Нахкур также входил в состав конкурсной комиссии по отбору застройщиков для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного жилищного строительства.

"То есть вся жизнь Нахкура – это строительство и работа в коррумпированных с ног до головы госструктурах. Единственное, что его связывает с Минобороны – это то, что его многолетний руководитель Исаенко в 2000-х работал в строительном департаменте Минобороны и уже тогда прикуривал миллионы в ГП "Леса обороны". А в 2015 Исаенко зашкварился с получением статуса участника АТО (съездил на несколько часов проинспектировать как на Донетчине строили фортификационные сооружения). И его тогда уволили из Минрегиона. Но он не долго горевал и вместе с еще одним строительным мафиози Столаром избрался нардепом от ОПЗЖ Медведчука, и уже отсюда готовил закон 5655 о монополии его структур на строительную экспертизу, который сейчас продвигает Елена Шуляк и министр Кубраков, чьей заместительницей сохранилась та же Козловская", - добавил журналист.

Каленюк также напомнила, что Резников "дал для выполнения следующие поручения: "[1] осуществить анализ цен и процесс их формирования; [2] уменьшить срок контракта с поставщиками; [3] разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, переход к меню (рационам) по сохранению продуктового разнообразия, публикацию цен и т.д.".

"Известно, что некоторые цены после скандала действительно уменьшили, оставив, правда, "яблоки по 51 грн" и некоторые другие непонятные суммы. Это при том, что министр заявлял в интервью УП, что "ошибки нет". Сроки контрактов тоже действительно уменьшили до 3 месяцев, однако потом снова продлили еще на столько же, что касается "подходов прозрачности" - они введены в законе, разработанном антикоррупционным комитетом с участием Минека и ГПК, и будут внедрены с 23 апреля", - отметила она.

Каленюк отметила, что Резников обещал также разработку "Military Prozorro". В то же время функционал для оборонных закупок на сайте Prozorro есть. Но, по ее словам, именно Минобороны не производит закупки через Prozorro.

Также, по ее словам, обещание создать "антикоррупционный совет" при Минобороны также не выполнено, поскольку это "не больше, чем имитация деятельности".

Каленюк напомнила, что Резников обещал назначить новых замминистра.

"Новые заместители - Виталий Дейнега и Андрей Шевченко - назначены, однако ни один из них не имеет отношения к закупкам. Вместо уволенного заместителя Шаповалова департамент нелетальных закупок начал курировать уже упомянутый экс-бизнес-партнер Ермака Денис Шарапов. По словам Резникова в июле 2022 года, Денис Шарапов вошел в министерство курировать закупки оружия.

Вместо экс-директора ответственного департамента Хмельницкого назначений не состоялось, функции выполняются в.и.о. Ответственный за закупки человек, к которому было хотя бы какое-то доверие, до сих пор не назначен. Похоже, что на практике именно Денис Шарапов курирует в министерстве не только закупки оружия, но и все нелетальные закупки. То есть распоряжается де-факто многомиллиардными бюджетами, закрытыми от общественного контроля", - подытожила она.