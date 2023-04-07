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Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП

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Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП
Бывший народный депутат Владимир Стретович трагически погиб, попав в аварию.

Об этом пишут коллеги Стретовича на его странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прискорбное известие - в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович, в прошлом - народный депутат нескольких созывов... У нас были общие планы на будущее. Искренние соболезнования родным", - написал общественный деятель, экс-депутат ВР Александр Доний.

Эту информацию также подтверждает политик, депутат нескольких созывов Михаил Поживанов. По его словам, авария произошла 6 апреля.

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"Вместе побеждали и отработали четыре созыва (2,4,5,6) народными депутатами Украины. Работа над Конституцией (1995-1996), Володя работал над разделом по организации судебной власти и охраны Конституции, я по местному самоуправлению. Оранжевая революция (2004), мы вместе", - отметил Поживанов.

Никаких подробностей пока не известно.

Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП 01
Один из авторов Конституции Владимир Стретович погиб в ДТП 02

Топ комментарии

  • Ан Мур
    чинну систему судової влади переписав під себе овощ з портновим в 2011-му році; навіть не питаючи консультацій в венеціанської комісії. Це вже в 2015-му нова коаліція почала міняти під єврозразок, але не довела ці реформи до завершення. А в 2019-му восени Зебанда знову "повернула взад".
  • Ольга Фарина 8129a047
    Та ви тут писаки малограмотні,любітєлі відосиків,ви йому до п"ят не доростаєте..Він вже на своїй правді а неуки все ьісяться..Ви думаєте,що писати статті до Конституції,це писати цінники..Таке саме малограмотні стадо як в маскалів виросло..Йому земля пухом і вічна пам"ять а вам примати. .
  • Алекс Мышкевич
    а ще ось ці
    це тільки мені здається, що у АбраХамії погляд кішенькового злодія ?

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