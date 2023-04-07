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Президент Бразилии да Силва предлагает "отдать" оккупированный Крым России, чтобы прекратить войну

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Президент Бразилии да Силва предлагает "отдать" оккупированный Крым России, чтобы прекратить войну
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает Украине уступить оккупированный Крым России для прекращения войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.

"(Путин – Ред.) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать", - сказал он.

По словам бразильского лидера, "Зеленский тоже не может хотеть всего".

"Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - добавил да Силва.

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Топ комментарии

  • FT FT
    А лучше отдать президента Празилии За Лупу на корм крокодилам
  • Bicko Nelich
    может лучше расскажет о причинах вечной нищеты в Бразилии?))) стране с прекрасным климатом и множеством преродных ресурсов, долбо""б бл""ь
  • Viden
    Лула, кому Амазонку віддамо?
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