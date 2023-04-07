Президент Бразилии да Силва предлагает "отдать" оккупированный Крым России, чтобы прекратить войну
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает Украине уступить оккупированный Крым России для прекращения войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.
"(Путин – Ред.) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать", - сказал он.
По словам бразильского лидера, "Зеленский тоже не может хотеть всего".
"Миру нужен покой... Мы должны найти решение", - добавил да Силва.