Кулинича и Наумова в СБУ назначил Баканов. Либо его ввели в заблуждение, либо он сделал это сознательно, – нардеп "Голоса" Рахманин

Бывшего главу СБУ Ивана Баканова могли ввести в заблуждение по поводу кандидатур Олега Кулинича и Андрея Наумова, которых он назначил в Службу и которые позже оказались российскими агентами.

Об этом в интервью Радіо NV заявил народный депутат "Голоса", член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что во время назначения в СБУ в отношении Кулинича и Наумова должны были провести специальные проверки.

"Совершались ли соответствующие проверки? Были ли установлены определенные фильтры, которые всегда устанавливаются при приеме на работу, при проверке тех кандидатов на должности, которые назначаются в спецслужбы? Вот этот вопрос остается открытым", - сказал Рахманин.

По словам депутата, неизвестно, по каким мотивам тогдашний глава СБУ Иван Баканов назначил Кулинича и Наумова на должности в Службе.

"Чем руководствовался Баканов? Кто-то ему советовал этих людей, наверное, кто-то рекомендовал. Кто ему их рекомендовал, по каким причинам? ... Думаю, что его убедили, что это люди, которые эффективны, наверное", - сказал Рахманин.

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Он подчеркнул, что проверка не нашла доказательства причастности Баканова к работе на ФСБ и обнаружила, что он не нарушал закон.

"Если, условно говоря, главу СБУ ввели в заблуждение - это одна история. Если он сознательно пошел на то, чтобы назначить на должность человека, который несет угрозу национальной безопасности, - это уже влечет уголовное преследование, включая ответственность, в соответствии с действующим законодательством, то есть с попаданием за решетку. Очевидно, Служба безопасности не нашла умысла в действиях Баканова. Я так это понимаю", - объяснил Рахманин.

Напомним, 5 апреля 2023 года ГБР и СБУ заявили о завершении расследования дела Кулинича, обвиняемого в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Опубликован перехват разговоров Кулинича с его куратором Сивковичем, в ходе которых они обсуждают усиление влияния на СБУ.

В феврале в отношении бывшего главы Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой не разглашались. В ГБР заявили, что проверка не выявила в действиях Баканова нарушений в рамках дела Кулинича.