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Силы обороны пытаются оттеснить оккупантов с правобережья Херсонщины, россияне применяют авиацию для обстрелов, - ОК "Південь"

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Силы обороны пытаются оттеснить оккупантов с правобережья Херсонщины, россияне применяют авиацию для обстрелов, - ОК "Південь"
Российские захватчики продолжают обстреливать правобережье Херсонской области.

Об этом сообщила представитель ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстреливать из артиллерийского оружия, мы продолжаем контрбатарейную борьбу для того, чтобы оттеснить его с левого берега. Чтобы минимизировать обстрелы правого берега. Но именно поэтому они применяют и воздушные силы. То есть самолеты-истребители, направляющие управляемые авиационные бомбы. И именно поэтому они используют беспилотные летательные аппараты, потому что им сложнее обстреливаться из артиллерии", - отметила она.

По словам Гуменюк, обстрелов еще много, они достигают 50-60 в сутки.

"Это достаточно мощные удары по мирному населению. В частности, пытаются бить по сельско-хозяйственным площадям. Там, где люди пытаются возраждать регион. И по предприятиям, там, где пытаются возродить экономику Украины", - добавила спикер.

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Топ комментарии

  • Олег Бойко ea55cf95
    Хто пише такі страшні заголовки? Знайомий папуас розповідав, що в Папуа всі знають, що на правобережжі москалів вже нема...
  • Алекс Мышкевич
    Сили оборони намагаються відтіснити окупантів із правобережжя Херсонщини
    ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу для того, щоб відтіснити його з лівого берега.
    зранку на Цензорі повно косяків...
    альо, редактор !!!!
  • Pavel Bortsevych
    Той, хто пише заголовки, хоча б зміст новини читає???
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