Китай владеет ключом к пониманию происхождения COVID-19, - глава ВОЗ Гебрейесус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал Китай поделиться своей информацией о происхождении COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Без полного доступа к информации, которой обладает Китай, мы не можем точно определить происхождение COVID-19", - заявил Гебрейесус в ответ на вопрос о происхождении вируса.

По его слоам, все имеющиеся гипотезы на столе. Это позиция ВОЗ, и именно поэтому организация просит Китай сотрудничать в этом вопросе.

"Если они это сделают, мы узнаем, что произошло и как это началось", - добавил он.

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Вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По словам международных исследователей, данные о первых днях пандемии COVID дают информацию о ее происхождении, в том числе предполагают роль енотовидных собак в распространении коронавируса среди людей.

Доктор ВОЗ Мария Ван Керхове, технический руководитель по COVID-19, сказала, что последняя китайская информация дает некоторые "подсказки" о происхождении, но не дает ответов. Она сказала, что ВОЗ сейчас работает с учеными, чтобы узнать больше о самых ранних случаях заболевания в 2019 году, например, о местонахождении инфицированных.

ВОЗ также запросила у Соединенных Штатов исходные данные, лежащие в основе недавнего исследования Министерства энергетики США, в котором предполагается, что утечка из лаборатории в Китае, вероятно, вызвала пандемию COVID-19.

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