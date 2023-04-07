Российские техники могли умышленно повредить истребители МиГ-29, которые Словакия передала Украине, - Министр обороны Надь

Российские технические специалисты могли намеренно повредить словацкие истребители МиГ-29 советского производства. До прошлого года россияне присутствовали на авиабазе Сляч.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Недавно Словакия решила передать Украине советские истребители МиГ-29, находившиеся на вооружении армии с 1993 года. Однако словацкие военные не использовали их с августа 2022 года.

Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособны. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - пояснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо подвергла резкой критике правительство за отказ от истребителей.

Министр обороны отметил, что в самолетах обнаружили неисправности. Которые, как предположил Надь, могли намеренно вызвать российские технические специалисты.

"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в частях, к которым имели доступ россияне" , – сказал Надь.

Хотя расследование не доказало умышленных повреждений, Минобороны Словакии "испытало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они", добавил министр.

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Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот высочайшего ранга, также предположил, что россияне умышленно повредили самолеты.

"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в результате налетал всего 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Возможно, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", – сказал он.