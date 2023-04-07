Российские техники могли умышленно повредить истребители МиГ-29, которые Словакия передала Украине, - Министр обороны Надь
Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Недавно Словакия решила передать Украине советские истребители МиГ-29, находившиеся на вооружении армии с 1993 года. Однако словацкие военные не использовали их с августа 2022 года.
Они могли летать, но это не значит, что они были боеспособны. Украинцы приехали в Словакию за неделю до их отлета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", - пояснил Надь после того, как оппозиция во главе с партией Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо подвергла резкой критике правительство за отказ от истребителей.
Министр обороны отметил, что в самолетах обнаружили неисправности. Которые, как предположил Надь, могли намеренно вызвать российские технические специалисты.
"Даже полиция проводила расследование на основе наших подозрений. В двигателях самолета были части, к которым имели доступ словацкие специалисты, а были части, к которым имели доступ только российские специалисты. Дефекты появились только в частях, к которым имели доступ россияне" , – сказал Надь.
Хотя расследование не доказало умышленных повреждений, Минобороны Словакии "испытало потерю доверия к российским техникам в Сляче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они", добавил министр.
Генерал-лейтенант Любомир Свобода, бывший пилот высочайшего ранга, также предположил, что россияне умышленно повредили самолеты.
"Мы взяли у них двигатель, который должен был работать 350 часов. И в результате налетал всего 70 часов. Какой вывод мы можем сделать из этого? Возможно, там была некачественная работа, скажем так. Я не знаю", – сказал он.