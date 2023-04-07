Новости • Агрессия России против Украины

Россияне концентрируют все усилия на захвате Бахмута, но не достигают стратегического успеха, - Череватый

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Россияне концентрируют все усилия на захвате Бахмута, но не достигают стратегического успеха, - Череватый
Ситуация в Бахмуте сложная. Российские военные пытаются захватить город, но им не удается добиться стратегического успеха.

Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Reuters.

"Обстановка сложная, противник концентрирует максимум усилий для захвата Бахмута. Однако несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", — сказал Череватый.

Он отметил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

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Топ комментарии

  • Thomas Torquemada
    Скоро "город стратегически не важен"
  • Богдан Солтановский c70a0d78
    А місто Бахмут і його оборона важлива до тих пір поки там зручно знищувати кацапів. Відійдуть, потім на другій ділянці прорвуть фронт, логістику порушать і бахмут який кацапи брали 9 місяців вернуть за чотири дні бо москалі яким не буде що там жерти самі накривають п'ятами. А якщо щось не подобається то поїдь допоможи.
  • vidasik
    Gorod vazen stob kacapi nepocustvovali pobed.Konecno pri kontronastupe budet vziato gorazdo bolse vsia oblast ili daze 2 ,eto ne to sto Bachmut.
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