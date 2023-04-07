Крым - решающая территория, его деоккупация изменит все, - генерал Ходжес

Контрнаступление будет нацелено на деоккупацию Крыма.

Об этом в интервью DW заявил экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что бои вокруг Бахмута имели очень высокую цену, но это было необходимо. Генштаб увидел, что может остановить российские войска в Бахмуте и истощить их, заставить использовать много ресурсов без того, чтобы Украина должна была стягивать в Бахмут свои бронетанковые войска. Ведь они понадобятся им, когда они начнут свое собственное контрнаступление, которое, как я предполагаю, произойдет на очень узком участке фронта, чтобы иметь решающий эффект, пробить сухопутный коридор между Крымом и Россией.

"Крым - решающая территория. Можно убить каждого российского солдата в радиусе 200 км вокруг Бахмута, но это не изменит стратегическую ситуацию. Но если освободить Крым, это изменит все. Поэтому контрнаступление будет нацелено на освобождение Крыма. А остальная часть Донбасса, я думаю, будет позже", - поделился он.

По словам Ходжеса, западные партнеры Украины, в том числе США, Германия, Великобритания и Франция осознают, насколько важно это контрнаступление, поэтому должны "увидеть успех Украины".

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