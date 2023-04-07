Языковой скандал в ирпенском вузе: преподавательница отказалась вести пары на украинском языке, ее отстранили на период служебного расследования, - Кремень

В Государственном налоговом университете в Ирпене произошел языковой скандал: преподавательница отказалась вести пары по философии на украинском языке, несмотря на просьбы студентов.

Администрация отреагировала на инцидент, приступила к служебному расследованию и временно отстранила преподавательницу от работы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Життя".

"Вчера я узнал из социальных сетей об этом досадном случае, который произошел в Государственном налоговом университете Министерства финансов Украины. И принял решение о начале мер государственного контроля", - сказал языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Кремень также поблагодарил студентов и и.о. ректора Дмитрия Серебрянского за реакцию на инцидент.

"Я хочу поблагодарить студентов этого университета за то, что они не только отреагировали, но были еще достаточно толерантны. Они просили профессора кафедры не нарушать их права на получение информации и услуг на государственном языке. Отлично, что и ректор университета отреагировал. Принято решение об отстранении этой профессорши на период проведения служебного расследования для выяснения обстоятельств", - сказал Кремень.

По мнению омбудсмена, это один из демонстративных примеров регуляции системы, когда студенты убеждают своих преподавателей перейти на украинский язык.

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В то же время, соблюдение языкового законодательства, по словам Уполномоченного, является одной из самых чувствительных тем.

За первый квартал 2023 года в его адрес поступило 114 обращений граждан по поводу нарушения закона в учреждениях дошкольного, общего среднего и высшего образования.

"Вопросы языковой культуры, языковой устойчивости - это один из маркеров идентичности, обострившийся в условиях полномасштабного вторжения. В условиях стремительного перехода граждан на общение на украинский язык, любые признаки нарушения их прав независимо от того, сфера обслуживания, деятельность органов местного самоуправления, образования, воспринимается очень остро.

Поэтому я считаю, что каждый ректор должен принять дополнительные меры реагирования, довести до коллективов необходимость соблюдения закона", - отмечает Кремень.

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Омбудсмен рассказал, что встретился с министром образования и науки Оксеном Лисовым.

"Мы договорились об общих мерах по усилению контроля за соблюдением языкового закона в учебных заведениях... Буду верить, что такие досадные факты нарушения образовательного закона станут демонстративным примером, как нужно реагировать на нарушения и какие принимать меры по предотвращению в будущем", - сказал омбудсмен.

Также он добавил, что встретился со студентами и ректоратом Харьковского национального университета имени Каразина в Харькове.

Ранее сообщалось, что в Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства была отстранена преподавательница философии Любовь Воробьева.