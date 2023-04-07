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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учета своих интересов", - Лавров

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учета своих интересов", - Лавров
РФ не отказывается от переговоров с Украиной, но хочет "учет российских интересов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые - наши озабоченности - были высокомерно проигнорированы с пренебрежением", - сказал министр страны-оккупанта.

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Топ комментарии

  • Максим Колісник b27b7c12
    Ваш законний інтерес - не бруднити своєю присутністю землі інших народів
  • Михайло Сергієнко 8a27726f
    Видайте міністру
  • vuiko dobrui
    яких інтересів ??? кацапи у вас не може бути жодних інтересів в Україні за визначенням, а Крим і Донбас це т.от. України !!! тому кацапи П Н Х !!!
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