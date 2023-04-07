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Дезертира из "Вагнера" Медведева, сбежавшего в Норвегию, арестовали в Швеции

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Дезертира из "Вагнера" Медведева, сбежавшего в Норвегию, арестовали в Швеции
Экс-командир из "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там политическое убежище, был арестован в Швеции.

Об этом пишет Dagbladet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По информации правозащитной организации Gulagu.net, Медведев ехал автобусом из Норвегии в Швецию, потому что ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле. Но у "вагнеровца" нет разрешения на въезд в Швецию, поэтому его арестовали.

Адвокат Медведева Бриньюльф Риснес подтвердил факт задержания.

"Он думал, что мог поехать в Швецию. К сожалению, искатели убежища не имеют возможности это сделать. Он приносит извинения за это недоразумение и надеется, что вскоре его отправят обратно в Норвегию", - рассказал Риснес.

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Топ комментарии

  • Грицько Добрий
    Кацап завжди залишається кацапом, навіть тіпа прАзрьєвший. Жадоба до шари це на генному рівні
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    ...впевнений, що тут йому краще, ніж у рідінй ерефії
  • FT FT
    Пусти свинью за стол она с ногами вылезет на стол. Сидело бы в своей норе и молилось бы чтобы о нем забыли но ему уже стало тесно в одной стране. Дожила Европа, что росийские террористы свободно катаются по всех странах Европы. А вы говорите отдать крым рашистам ради *мира*. Да они завтра же начнут тарабанить ногами и требовать пустить их в Херсон и Одессу и обеспечить их всем необходимым в том числе руzгим яzыгом.

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