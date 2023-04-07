Дезертира из "Вагнера" Медведева, сбежавшего в Норвегию, арестовали в Швеции

Экс-командир из "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там политическое убежище, был арестован в Швеции.

Об этом пишет Dagbladet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

По информации правозащитной организации Gulagu.net, Медведев ехал автобусом из Норвегии в Швецию, потому что ему сказали, что там сигареты стоят вдвое дешевле. Но у "вагнеровца" нет разрешения на въезд в Швецию, поэтому его арестовали.

Адвокат Медведева Бриньюльф Риснес подтвердил факт задержания.

"Он думал, что мог поехать в Швецию. К сожалению, искатели убежища не имеют возможности это сделать. Он приносит извинения за это недоразумение и надеется, что вскоре его отправят обратно в Норвегию", - рассказал Риснес.

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