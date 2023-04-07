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Китай контактирует со всеми сторонами "конфликта в Украине", - спикер МИД

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Китай контактирует со всеми сторонами "конфликта в Украине", - спикер МИД
В Министерстве иностранных дел Китая продолжают утверждать, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами "конфликта в Украине".

Об этом сегодня на брифинге сказала спикер МИД Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что касается "конфликта в Украине", Китай поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами, включая Украину", - сказала Мао, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона с главой КНР Си Цзиньпином, во время которой китайский лидер выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "когда настанет подходящее время".

"Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира", - добавила представительница.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    альо, китайці, чий Тайвань ?
    а Крим ?

    може невдобно вийти із суверинитетом
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    Так пихато брехати сцяти в очі всьому світу. це китайці такі ци всі азіати? японці та корейці(з Південної) начебто нормальні люди, хоча сусіди цих жовтопиких
  • vuiko dobrui
    Тайвань незалежна, демократична країна, з апсолютно законним урядом який претендує на усю територію комуністичного Китаю !!! Крим це Україна !!!
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