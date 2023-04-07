ГУР о слитом в соцсети "плане контрнаступления" Украины: "Самые успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе"

Опубликованные в сети документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины являются подделкой.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информация явно собрана OSINT средствами, то есть из открытых источников.

Если говорить о потребностях украинской армии, то это тема, которая много обсуждалась на всех уровнях. В том числе официальными лицами и представителями Украины и сектора безопасности и обороны. Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопрос об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для более быстрого освобождения оккупированных территорий, для сохранения жизней. Все остальное – будем ждать официальных комментариев. Но украинскому обществу нет оснований переживать. Контрнаступление будет и главные планы действительно враг увидит и почувствует на себе в поле боя", - пояснил он.

Читайте также: "Путину все пох#ю, он пустышка, бл#дь": ФСБ РФ угрожает "принять меры" после скандального разговора продюсера Пригожина и бизнесмена Ахмедова. АУДИО

По его словам, круг людей, знающих об окончательных решениях и планах максимально сужен. А окончательные решения принимаются в решающий и судьбоносный момент. Это делается по многим соображениям, в частности, по соображениям безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях опубликовали отфотошопленые документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины.